Dans : ASSE, Ligue 1.

Opposée au Stade Rennais dimanche (17h) en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne se présentera avec une attaque affaiblie par deux absences.

« Romain Hamouma s'est tordu le genou et Loïs Diony a mal aux adducteurs », a indiqué le coach Jean-Louis Gasset, désormais habitué à composer sans le premier joueur cité. En effet, l’ailier de 31 ans est un abonné de l’infirmerie. L’ancien Caennais doit déjà déclarer forfait pour la troisième fois de la saison, lui qui était également sorti sur blessure à Strasbourg (1-1) lors de la 2e journée. Cela commence à faire beaucoup, mais ce n’est pas étonnant compte tenu des « statistiques » d’Hamouma, en difficulté dans ses débuts d’exercice.

La saison dernière, le Stéphanois avait déjà raté sept matchs pour blessure lors de la phase aller, souligne le site d’En Vert et Contre Tous. Et le compteur était grimpé jusqu’à 13 forfaits en 2016-2017, dont 11 avant la trêve hivernale ! Yoann Gourcuff pourrait presque devenir jaloux d’Hamouma, dont la fragilité l’empêche de s’installer dans le onze des Verts. Ce que Gasset et les supporters doivent sûrement regretter.