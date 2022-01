ASSE : Saint-Etienne veut larguer le flop Aouchiche !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Après avoir massivement recruté, Saint-Etienne pourrait se séparer d’un ou deux éléments indésirables en cette fin de mercato.

Bakary Sako, Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala, Sada Thioub ou encore Paul Bernardoni ont rejoint Saint-Etienne pour tenter de sauver le club, actuel lanterne rouge du championnat de France. Mais dans la dernière ligne droite du mercato, l’ASSE pourrait également se séparer de certains indésirables afin de réduire sa masse salariale. C’est le cas d’Assane Diousse ou encore de Maxence Rivera. Mais à en croire les informations de L’Equipe, un autre joueur ne sera pas retenu par Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts. Et il s’agit d’une surprise puisque le quotidien national juge possible le départ d’Adil Aouchiche, jugé comme un grand espoir du football français lors de sa signature à Saint-Etienne en provenance du PSG en 2020.

Perrin pousse pour un départ d'Aouchiche

A l’époque, le Paris Saint-Germain avait bataillé pour garder son joueur et lui faire signer son premier contrat professionnel. Mais à l'été 2020, Adil Aouchiche, au même titre que Tanguy Kouassi, avait pris la décision de quitter le PSG où il craignait que son temps de jeu soit trop faible. En partant à Saint-Etienne, Adil Aouchiche a obtenu ce qu’il cherchait, à savoir une place de titulaire en Ligue 1. Néanmoins, le milieu de terrain offensif de 19 ans n’a pas confirmé les espoirs placés en lui. Avec deux petits buts en 57 matchs sous les couleurs stéphanoises, Adil Aouchiche a déçu au point que la nouvelle direction de l’AS Saint-Etienne ne s’opposera pas à son départ. L’entraîneur Pascal Dupraz, qui a remplacé Claude Puel il y a quelques semaines, ne fera pas non plus toute une histoire en cas de départ surprise d’Adil Aouchiche, qui ressemble de plus en plus à un flop à Saint-Etienne. Reste maintenant à voir si le joueur formé au PSG aura des sollicitations durant ce mercato hivernal, ce qui ne coule pas forcément de sources au vu de ses prestations depuis un an et demi.