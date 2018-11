ASSE : Gasset pousse un gros coup de gueule à Saint-Etienne !

Dans : ASSE, Ligue 1, Coupe de la Ligue.

Si les yeux des observateurs étaient tournés vers la Ligue des Champions mardi soir, Saint-Etienne a disputé un match de Coupe de la Ligue contre Nîmes. Une rencontre perdue aux tirs au but par l’équipe de Jean-Louis Gasset, éliminée dès les 16es de finale de la compétition. Le coach stéphanois avait décidé de faire tourner à l’occasion de ce match, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été satisfait du tout de la performance des joueurs intégrés au onze de départ. S’il ne cite évidemment aucun nom, l’ancien adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain a poussé un gros coup de gueule.

« J’avais décidé de faire tourner mon effectif pour donner du temps de jeu à certains joueurs mais on a fait une première période catastrophique. En deuxième, avec les changements, on a eu la mainmise sur le jeu, on a marqué un but et on a eu deux ou trois occasions de plier le match mais on a toujours le même problème. Même avec quatre ou cinq joueurs offensifs, on ne réussit pas à faire la différence. On n'est donc pas à l'abri d'une égalisation à la dernière seconde. Je sais que cela a été difficile pour les joueurs que j'ai alignés d'entrée. Ce sont des jeunes joueurs qui avaient la sensation de jouer le match de leur vie mais je m'attendais à un peu plus de confiance de leur part. On a trop paniqué, trop dégagé, on n'a pas joué en première période. Au final, le match se termine sur le même score qu'en championnat. Ensuite, les tirs au but, c'est la loterie. Nîmes a eu plus de sang-froid que nous. J'avais prévu de faire entrer Ole Selnaes à l'heure de jeu avec Wahbi Khazri et Rémy Cabella mais Assane Diousse a pris un carton jaune dès la 5e minute et ne parvenait pas à enchaîner les passes. Il n'était plus dans son match. Dès que Selnaes, Khazri et Cabella sont entrés, on a vu la différence. Alors c'est d'autant plus rageant de voir Nîmes égaliser à la dernière minute » a lâché Jean-Louis Gasset, qui ne va pas refaire tourner son effectif de sitôt à l’AS Saint-Etienne…