ASSE : Gasset n'engueulera jamais ses joueurs, il dit pourquoi

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après avoir longtemps mené au score, et raté quelques énormes occasions, l'AS Saint-Etienne a finalement concédé le nul en fin de match samedi soir à Rennes. De quoi forcément donner d'énormes regrets à Jean-Louis Gasset, conscient qu'une victoire en Bretagne aurait boosté les ambitions de l'ASSE. Mais malgré cette déception, l'entraîneur des Verts se refuse à secouer son effectif.

Car Jean-Louis Gasset sait d'où l'AS Saint-Etienne vient et il estime qu'il ne sert à rien d'être gueulard dans le vestiaire. « Quand on a l’occasion de le plier, il faut y arriver, mais je ne reproche rien aux joueurs, rien du tout. Au niveau de l’état d’esprit, de l’organisation des efforts. Au niveau de la mentalité, ils sont extraordinaires. C’était l’équipe du jour parce que Beric était grippé et ne pouvait pas jouer. C’était la première apparition de Tannane dans le groupe et il n’a pas beaucoup de temps de jeu. J’aurais aimé avoir plus d’armes sur le banc mais engueuler mes joueurs, jamais. On a dû partir sept ou huit fois en contre et on a bien dû en jouer trois ou quatre. Sur les quatre, il faut marquer. Ou le gardien les a arrêtés, ou c’est passé au ras du poteau. Il fallait mettre le second parce que si on avait mené 2-0, le match était fini. Avec la technique et la maîtrise qu’on avait, on aurait fait courir l’adversaire. Mais tant que vous ne marquez pas, il espère. Nous en avons bénéficié à Lyon. Mais on a quand même 36 points, voilà », rappelle le technicien stéphanois, dont la mission était claire, sauver l’AS Saint-Etienne. A ce rythme-là, ce sera bientôt chose faite.