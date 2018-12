ASSE : Dragué par M'Vila et Gasset, il a recalé l'ASSE au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

A la recherche de renforts lors du dernier mercato estival, l’AS Saint-Etienne était proche de s’attacher les services de Maxime Lestienne.

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le milieu offensif du Standard de Liège a affirmé dans les colonnes de Sudpresse qu’il avait été proche de rejoindre l’ASSE cet été. Et pour cause, Yann M’Vila et Jean-Louis Gasset ont pesé de tout leur poids pour tenter de convaincre le Belge de 26 ans. Mais ce dernier, prêté à Malaga la saison dernière, s’est finalement engagé en faveur du Standard.

« J’ai été très proche de Saint-Etienne grâce à un ami qui joue là-bas, l’international français Yann M’vila qui a été mon équipier à Kazan. L’entraîneur stéphanois, Jean-Louis Gasset, qui me voulait là-bas, me téléphonait quasiment tous les jours. Le Standard aussi m’avait appelé plusieurs fois. J‘ai pris mon temps pour bien réfléchir, pour peser le pour et le contre. Et là, Olivier Renard m’a convaincu, tout comme Michel Preud’homme. J’avais besoin de stabilité. Cela ne pouvait pas me faire de mal. Je pense que j’ai fait le bon choix » a expliqué Maxime Lestienne. Les Verts ayant échoué dans ce dossier, ils ont donc activé leur plan B, à savoir Rémy Cabella, lequel a été transféré en provenance de l’Olympique de Marseille.