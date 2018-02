ASSE : Debuchy de retour chez les Bleus... et pourquoi pas ?

Dans : ASSE, Ligue 1, Equipe de France, Mondial 2018.

Prêté par Arsenal aux Girondins de Bordeaux il y a deux ans, Mathieu Debuchy figurait dans les plans de Didier Deschamps pour l’Euro 2016.

Finalement, l’ex-défenseur du LOSC s’est blessé et c’est Christophe Jallet qui a été convoqué pour être la doublure de Bacary Sagna. Deux ans plus tard, Djibril Sidibé est le titulaire indiscutable au poste de latéral droit, et il n’y a pas foule derrière le défenseur de l’AS Monaco. Du coup, Mathieu Debuchy croit (de nouveau) en un improbable come-back. Son arrivée à Saint-Etienne cet hiver pourrait lui offrir l’exposition nécessaire aux yeux de Didier Deschamps.

Sur les ondes de RMC, le nouveau défenseur de l’ASSE a confié qu’il y croyait encore même s’il avoue que ses chances sont minimes. « Forcément, j'y pense encore un peu, même si je sais que les chances sont minimes. On va essayer de donner le maximum pour pourquoi pas être appelé. Je sais que ça va être difficile, mais pourquoi pas » a expliqué Mathieu Debuchy, qui croit en ses chances de disputer le Mondial 2018 en Russie. Pour rappel, ce sont Benjamin Pavard et Christophe Jallet qui ont été les deux joueurs appelés en Bleus pour doubler le poste de Djibril Sidibé…