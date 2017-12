ASSE : Dave Appadoo pas loin de demander la tête de Romeyer et Caïazzo

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le cauchemar vécu par l'AS Saint-Etienne contre l'AS Monaco laisse le club stéphanois dans une situation périlleuse. Et en cas de résultats contraires ce week-end, les Verts pourraient même se trouver juste au-dessus de la zone rouge. Intervenant sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo a reconnu que l'heure était vraiment grave pour l'ASSE, et que les dirigeants stéphanois étaient clairement responsables de tout cela.

« A Saint-Etienne, on voit bien que ce n’est pas tout à fait une question d’entraîneur. Quand Oscar Garcia part, ce n’était peut-être pas fabuleux, mais malgré tout ils étaient sixièmes. Et maintenant qu’il est parti on voit bien que ce n’était pas lui le cancer dans cette affaire-là. Quand tu dégraisses à ce point, que tu recrutes de manière chiche sans trop écouter ton entraîneur, quand tu mènes cette politique qui touche ses limites, il y a un moment dans le foot des années 2010, quand tu veux garder le standard de l’AS Saint-Etienne, qui est extrêmement élevé car on parle du 4e club français à l’indice UEFA, tu ne peux pas continuer comme ça et avoir ce type de direction. Le recrutement de l’été dernier confirme tout cela... », a confié Dave Appadoo, pas convaincu que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo soient les hommes qu'il faut désormais à l'ASSE.