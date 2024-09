ASSE ‍: Dall'Oglio viré en cas de double défaite ‍?

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'ASSE ne vit pas un retour de rêve en Ligue 1. Les Verts sont 17es avant de jouer leur 6e match à Nantes, ayant notamment subi une claque 8-0 à Nice. Olivier Dall'Oglio est menacé et les résultats des deux prochains matchs pourraient entériner son départ.

En juin dernier, Saint-Etienne avait regardé droit dans les yeux le FC Metz 16e de Ligue 1 avant de dominer les Grenats pour prendre leur place dans l'élite. Si les supporters des Verts pensaient que leur club avait déjà le niveau pour la Ligue 1 avec ce barrage victorieux, le début de saison les a vite ramené sur terre. Sainté a perdu 4 de ses 5 premiers matchs, subissant une véritable raclée à Nice 8-0. L'ASSE est déjà en danger tout comme son entraîneur Olivier Dall'Oglio. Maintenu en poste malgré la fessée niçoise, le coach stéphanois est quand même dans une situation précaire.

Dall'Oglio joue sa place en 2 semaines

En effet, comme le glisse Le Progrès, Olivier Dall'Oglio pourrait sauter dans deux semaines. On sera alors en pleine trêve internationale, moment idéal pour changer d'entraîneur. D'ici-là, l'ASSE a deux matchs importants à négocier pour le maintien : à Nantes ce dimanche avant la réception d'un autre promu Auxerre le week-end suivant. Si deux défaites survenaient, il serait difficile d'imaginer Olivier Dall'Oglio rester.

⚽ L’@ASSEofficiel et Dall’Oglio jouent une partie de leur avenir à Nantes

👉 https://t.co/rPTrGD8rE7 #ASSE — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) September 29, 2024

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le coach stéphanois s'est voulu rassurant sur son avenir. « Aujourd’hui, on a un objectif qui est de se maintenir. On sait que ça va être compliqué. On voit que les équipes promues sont en difficulté et qu’il faut plus de temps. En tant que staff, on a besoin de temps et on me le donne. Je suis là, présent, et on travaille main dans la main avec les dirigeants. On se voit tous les jours. Il n’y a aucun souci de ce côté-là », a t-il indiqué. Dans les faits, cette confiance est toute relative puisque son contrat n'a été renouvelé que pour une année au moment de la montée.