ASSE ‍: Dall'Oglio excédé, il lance un ultimatum

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne fera son retour en Ligue 1 samedi prochain à Monaco. Les Verts sont-ils prêts pour affronter la concurrence et éviter le retour en Ligue 2 ? Olivier Dall'Oglio n'a besoin que d'une chose pour être totalement serein.

L'ASSE est de retour dans la cour des grands mais sera t-elle assez solide pour peser face aux cadors français ? Après deux ans de purgatoire, le club stéphanois retrouve une Ligue 1 plus dure puisque resserrée à 18 équipes. La venue de Kilmer Sports Venture comme nouvel actionnaire n'assure pas forcément un maintien en fin de saison. Le fonds d'investissement canadien n'a d'ailleurs pas fait de folies au mercato estival. Les Verts ont quand même attiré des joueurs intéressants comme le Géorgien passé par Bordeaux Zuriko Davitashvili et l'ancien défenseur rémois Yunis Abdelhamid. Les promesses Ben Old, Augustine Boakye et Igor Miladinovic ont complété ce mercato stéphanois.

Dall'Oglio veut plus de joueurs expérimentés

Cela semble suffisant pour les observateurs mais pas forcément pour Olivier Dall'Oglio. L'entraîneur de l'ASSE estime qu'il manque des joueurs expérimentés dans l'effectif des Verts. Un discours qu'il tient depuis plusieurs semaines et qu'il a répété samedi après le dernier match amical de Saint-Etienne en Allemagne. Malgré un succès contre Kiel 3-2, ses Verts l'ont inquiété. Les errements montrés sur le plan défensif et notamment sur les coups de pied arrêtés démontrent qu'il faut des cadres supplémentaires pour encadrer les jeunes. Abdelhamid seul n'est pas suffisant.

120e : ✌️ Après 30 minutes de bonus, les Verts s’imposent finalement 2-3 sur la pelouse de Kiel ! Jibril Othman a trouvé le chemin des filets, permettant à l’ASSE de l’emporter pour de bon ! 🤗



🔵 2-3 💚 #KSVASSE pic.twitter.com/uP70L7WrFG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 10, 2024

« On a besoin d’expérience à des postes clés. En Ligue 1, la moindre erreur peut coûter cher. On a de jeunes joueurs qu’il faut prendre en compte mais ne pas les mettre en difficulté », a t-il clamé dans le journal rhônalpin Le Progrès. La direction stéphanoise sera sans doute à l'affût de bonnes affaires pour contenter son entraîneur. Mais, il ne faudra pas trop trainer car la Ligue 1 revient dans une semaine et le mercato se termine dans seulement trois semaines.