ASSE : Ciblé par Gasset, un ex-Parisien prépare son retour en L1

Dans : ASSE, Mercato.

Libre depuis cet hiver, Yohan Cabaye va quitter les Emirats arabes unis pour revenir en Europe.

Pour rappel, le milieu de 33 ans avait mis un terme à son aventure à Crystal Palace l’été dernier. Pensant sûrement terminer sa carrière loin du Vieux Continent. Mais moins d’un an plus tard, le voici prêt à revenir grâce aux nombreuses sollicitations dont il fait l’objet. D’après le journal L’Equipe, Cabaye intéresserait Schalke 04 et un autre club allemand dont l'identité n’a pas filtré. Mais surtout, plusieurs pensionnaires de Ligue 1 penseraient à le relancer. Reste à savoir quelles sont ces formations susceptibles de l’accueillir.

Il ne s’agit que d’une hypothèse, mais l’AS Saint-Etienne pourrait très bien en faire partie. Le nom de Cabaye avait alimenté l’actualité mercato des Verts en janvier dernier, lorsque l’ancien coach Jean-Louis Gasset, qui l’a connu en équipe de France et au Paris Saint-Germain, souhaitait l’intégrer à son effectif. Quelques mois plus tard, le technicien n’est plus là, mais l’ASSE a toujours besoin d’un milieu pour compenser les retours de prêt de Valentin Vada (Bordeaux) et Youssef Aït-Bennasser (Monaco).