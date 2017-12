ASSE : Ce danger qui risque de faire mal aux Verts selon Herbin

Dans : ASSE, Monaco, Ligue 1.

Vendredi soir, Saint-Etienne va tenter de se relever de la gifle reçue au Stade Vélodrome par l’Olympique de Marseille (3-0) à l’occasion de la réception de l’AS Monaco (18e journée de L1). Le match de tous les dangers pour les Verts, 15es au classement et qui s’apprêtent à affronter une équipe en forme, plus que jamais engagée dans la course au podium. Surtout, l’ASSE devra se méfier du redoutable Radamel Falcao si elle veut avoir une chance de l’emporter face au Champion de France en titre.

C’est d’ailleurs l’international colombien qui représente le plus gros danger à l’ASM selon Robert Herbin. « Vendredi, c’est Monaco et Falcao qui viennent à Geoffroy-Guichard. C’est un grand joueur, très adroit. Il ne faudra pas le perdre de vue, ni le lâcher. Le défenseur qui le marquera aura intérêt à rester à 1 ou 2 mètres de Falcao dès qu’il sentira que le jeu peut s’orienter sur lui » a confié l’ancienne légende de l’ASSE dans les colonnes du Progrès. Ce n’est pas le but hallucinant du « Tigre » de plus de 40 mètres contre Caen en Coupe de la Ligue qui va rassurer les défenseurs stéphanois. Le capitaine de l’ASM est en pleine forme, et il compte bien faire profiter son équipe à Geoffroy-Guichard…