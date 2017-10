ASSE : Cabella furieux après la faute professionnelle des Verts

Dans : ASSE, ESTAC, Ligue 1.

Longtemps en supériorité numérique au Stade de l’Aube, Saint-Etienne s’est pourtant incliné face à une valeureuse équipe de Troyes (2-1).

Encore une fois titulaire et auteur d’une passe décisive face au promu, Rémy Cabella a montré qu’il était essentiel dans l’équipe d’Oscar Garcia. Mais après la rencontre, le joueur prêté sans option d’achat par l’Olympique de Marseille n’avait pas franchement le sourire. Il criait même à la faute professionnelle de la part des joueurs de l’ASSE…

« Je suis très déçu, on a laissé Troyes revenir dans le match alors qu'ils étaient à dix. C'est une faute professionnelle parce qu'on revient au score, on fait le plus dur, on est en supériorité numérique. On n'a pas le droit de concéder un coup-franc bête comme ça et de prendre ce deuxième but. On se devait de gagner, surtout vu les circonstances. Il faut se remettre en question immédiatement, même s’il y a la trêve. Il faut se reposer dans la tête et penser au prochain match où il faudra gagner » a expliqué le Corse, remonté comme un coucou alors que les Verts n’ont glané qu’un petit point sur les deux derniers matchs de Ligue 1. Une cadence insuffisante pour suivre celle de Bordeaux, Nantes, Marseille ou encore Monaco ces dernières semaines.