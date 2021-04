ASSE : Bouanga à Lens, le tube de l'été ?

Dans : ASSE.

Meilleur buteur de l’ASSE avec 7 buts en Ligue 1, Denis Bouanga réalise toutefois une saison contrastée avec les Verts.

Courtisé par le Stade Rennais il y a un an, l’international gabonais est bien moins performant que la saison dernière sous les couleurs de Saint-Etienne. Buteur contre le PSG ce week-end, Denis Bouanga pourrait quitter les Verts cet été en cas de proposition financière intéressante. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2023, le natif du Mans sera à l’écoute de toutes les offres. Egalement ciblé par des écuries allemandes et espagnoles il y a un an, l’ailier gauche de 26 ans n’est pas obnubilé par l’idée de découvrir un championnat étranger, ce dont pourrait profiter un club ambitieux de Ligue 1 à l’instar du Racing Club de Lens, selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter.

L’insider croit savoir qu’entre Denis Bouanga et le coach nordiste Franck Haise, « l’histoire ne s’est jamais terminée » alors que les deux hommes se sont croisés à Lorient et entretiennent visiblement de très bons rapports. « Denis Bouanga a une admiration sans borne pour le coach lensois !!! Il lui doit beaucoup » ajoute l'insider. Actuellement cinquième de Ligue 1 avec un point d’avance sur l’Olympique de Marseille, le RC Lens est en course pour une qualification européenne. En cas d’accession à l’Europa League ou même à la Conférence League, les Sang et Or auraient de jolis arguments à faire valoir au mercato et Denis Bouanga pourrait y être sensible. Reste à voir si financièrement, le deal sera réalisable. Pour rappel, Saint-Etienne avait investi 4,5 ME pour recruter Denis Bouanga en provenance de Nîmes en juillet 2019. On peut légitimement penser que la valeur du Gabonais a légèrement augmenté en dépit de la crise financière, et il est difficile de savoir si Lens aura les moyens de satisfaire les exigences stéphanoises. Notons par ailleurs que début avril, l’intérêt supposé de Lens pour un autre joueur de l’ASSE avait filtré, il s’agissait à l’époque du milieu de terrain Yvan Neyou.