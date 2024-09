ASSE ‍: Bernard Lions ne voit que le mercato pour sauver les Verts

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'ASSE a ramené un point inespéré de Nantes dimanche, puisque les Verts ont égalisé après avoir été menés 2-0 et frôlé le désastre. Mais cela pourrait ne pas être suffisant.

Ce lundi, l'AS Saint-Etienne est toujours relégable, mais au moins les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ont démontré à la Beaujoire qu'ils avaient récupéré de la gifle prise à Nice. Pourtant, l'inquiétude était grande chez les supporters stéphanois lorsque leur équipe s'est retrouvée derrière au score, d'autant plus que le niveau de jeu était d'une faiblesse absolue. Cependant, les Verts ont renversé la tendance et pris un bon point à Nantes. Mais cela n'empêche pas d'avoir quelques inquiétudes pour le promu, qui recevra le week-end prochain Auxerre dans un match qui vaudra encore son pesant d'or. Pour Bernard Lions, qui suivait le match pour le compte de L'Equipe, il est évident que si les nouveaux propriétaires de l'ASSE ne font pas un effort au mercato d'hiver, la suite de la saison risque d'être compliquée et pourrait même très mal se finir.

Saint-Etienne doit absolument se renforcer au mercato

90e+8 : Grâce au doublé d’Ibrahim Sissoko, les Verts, revenus de loin, ramènent un point précieux de la Beaujoire (2-2) ! Un point qui compte, à une semaine d’un rendez-vous important, face à l’AJA. 😤



🟡 2-2 💚 #FCNASSE pic.twitter.com/MJ2chOgZxi — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 29, 2024

Un peu à l'image de ce que John Textor avait fait pour sauver l'OL la saison passée, Larry Tanenbaum, le grand patron de Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l'ASSE, est prié de sortir le chéquier sous peine de vivre une descente en fin de saison. C'est l'avis du journaliste de L'Equipe, lequel suit depuis des décennies l'AS Saint-Etienne. « Le technicien stéphanois a concocté une équipe du cru, sans trop de recrues. Sur les neuf renforts estivaux, seuls Davitashvili, Ekwah et Ben Old se trouvaient alignés au coup d'envoi. Sa composition d'équipe, ses indécrottables limites et le scénario ont davantage donné l'impression d'assister à un match de Coupe à l'issue duquel une Ligue 2 est parvenue à tenir en échec une Ligue 1, qu'à une véritable opposition entre deux formations de l'élite. Ces premiers Verts de l'ère Kilmer, leur nouveau propriétaire, accusent trop de lacunes athlétiques pour pouvoir rivaliser sur la durée, en L1 (...) Les Verts risquent de tutoyer les enfers, jusqu'au mercato d'hiver », prévient Bernard Lions. A voir si le message sera reçu par les nouveaux dirigeants de l'AS Saint-Etienne.