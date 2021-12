ASSE : Beric de retour pour effacer une erreur fatale

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

A l'heure où l'AS Saint-Étienne est en quête de renforts pour sauver sa place en Ligue 1, certains pointent les erreurs grossières commises par les Verts.

En août 2015, l’AS Saint-Étienne s’offrait la signature de Robert Beric, l’attaquant slovène qui évoluait au Rapid Vienne, un joueur dont le profil avait tapé dans l’œil de Dominique Rocheteau, alors directeur sportif des Verts. Pour 6 millions d’euros, l’ASSE recrutait un joueur efficace, dont la première saison stéphanoise était cependant stoppée lors du derby suite un tacle de Jordan Ferri, l’attaquant stéphanois étant victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Mais après le départ de Christophe Galtier en 2017, et n’étant pas dans les petits papiers d’Oscar Garcia, Robert Beric était prêté en Belgique pour seulement six mois. Ce retour s’avère gagnant puisque le Slovène enfile les buts, et en 2019 son contrat est même prolongé. Cependant, le 18 janvier 2020, après six mois très compliqués sous les ordres de Claude Puel, l’attaquant est cette fois transféré en Major League Soccer. Mais son contrat avec Chicago n’est pas reconduit et dès le 1er janvier, le joueur slovène est libre de signer où il le souhaite.

Beric pour sauver l'AS Saint-Étienne

Pour Denis Balbir, qui s’exprime sur ButFootballClub, les dirigeants stéphanois devraient faire amende honorable et demander pardon à Robert Beric de l’avoir ainsi poussé vers la sortie, en espérant que ce dernier accepte de rejoindre l’effectif de Pascal Dupraz pour l’opération maintien de l’ASSE. « S'il y a un ancien à faire revenir, c'est surtout Robert Beric. Il est libre, il a mis 20 buts ces deux dernières saisons en MLS. Ce serait une grosse erreur de ne pas penser à lui. Claude Puel n'aurait jamais dû le pousser vers la sortie, je lui avais dit. Beric, il faut aller le chercher en lui disant pardon. On a besoin de lui. C'est un buteur, il connaît la maison et il est très apprécié des supporters. Dans notre situation, ce serait une super recrue », explique le journaliste, qui lance donc l’idée d’un retour de l’attaquant slovène dont le nom ne circule pas actuellement du côté de Geoffroy-Guichard.