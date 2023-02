ASSE : Batlles viré en cas de défaite, il l'annonce !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Retombée à la 20e et dernière place de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne doit impérativement gagner ce samedi contre Annecy pour espérer s'en sortir. Laurent Batlles est désormais menacé.

L’ASSE est scotchée à la dernière place du classement, mais dans leur malheur les Verts ont tout de même constaté qu’à l’exception de Niort, 19e, aucune formation en lutte pour le maintien n’a pris des points vendredi soir. Mais pour les joueurs stéphanois, il faut désormais prendre des points, car après deux victoires qui avaient relancé la formation de Laurent Battles, deux défaites contre Sochaux et à Bastia ont fait retomber le soufflet. Ce samedi, l’AS Saint-Étienne reçoit Annecy, plutôt en forme actuellement, à Geoffroy-Guichard. Et les Verts doivent impérativement alimenter leur compteur afin de tenter de sortir du marasme. Tout autre résultat serait négatif, et à en croire Bernard Lions, l’entraîneur de l’ASSE pourrait sauter si Sainté ne gagne pas. Le journaliste de L’Equipe, qui suit depuis très longtemps l’actualité de Saint-Étienne, a été très clair sur ce sujet.

Batlles et l'ASSE jouent gros en 90 minutes

🎙 Laurent Batlles avant #ASSEFCA 🏥 : "Gaëtan Charbonnier, touché au dos, sera absent." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 3, 2023

Dans L’Equipe du Soir, Bernard Lions ne laisse pas la place au moindre doute concernant Laurent Batlles. « Même s’ils battent Annecy, ils resteraient relégables. Donc oui, Laurent Batlles jouera sa tête ce samedi après-midi, mais cette fois-ci c’est pour de bon. A chaque fois à Saint-Étienne, on annonce que ce sera le départ de Laurent Batlles. Pour la petite histoire, sa tête a été mise sur le billot par le président du directoire Roland Romeyer après la défaite 2-0 face à Rodez le 12 novembre. Le trio en place l’a sauvé ». Là, vu comme les évènements s’enchaînent, et le fait que Batlles n’y arrive pas depuis huis mois, s’il perd contre Annecy, vraisemblablement il sera démis de ses fonctions », prévient le journaliste du quotidien sportif.