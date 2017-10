ASSE : Avec Garcia ou Galtier, c'est kif-kif pense Denis Balbir

Dans : ASSE, Ligue 1.

Portée par un nouvel élan, celui amené par l’entraîneur Oscar Garcia, l’AS Saint-Etienne a réalisé un début de saison prometteur. Mais cela n’a pas duré.

Battus à Troyes (2-1) dimanche alors qu’ils ont longtemps évolué en supériorité numérique, les Verts ont affiché leurs limites sur le plan technique. Ce qui rappelle forcément leurs difficultés lors des saisons précédentes avec l’ancien coach Christophe Galtier. C’est pourquoi Denis Balbir s’aperçoit que la venue de Garcia n’a pour le moment rien changé.

« J’ai un peu l’impression qu’on se laisse porter par le soi-disant “effet Oscar Garcia”. Le Catalan a ramené de l’espoir en début de saison mais cela ne peut plus masquer le comportement décevant de certains joueurs, a analysé le consultant sur le site de But. Je m’interroge aussi sur certaines décisions de coaching. Je vois une équipe qui est encore en train de tâtonner alors qu’on devrait être vraiment lancé. Au stade de l’Aube, j’ai même vu une équipe en régression. »

Des Stéphanois vernis

« C’est compréhensible de se poser pas mal de questions. L’équipe a été en danger sur plusieurs matchs et a eu pas mal de réussite avec les poteaux et les transversales contre Amiens ou autres, a rappelé notre confrère. Je pense que le fait d’avoir gagné malgré tout et pris des points cachait un peu la forêt de soucis à régler. Cette équipe de Saint-Etienne rencontre des problèmes dans le jeu. Pas mal de joueurs ne savent plus trop où ils doivent se situer. »

« L’emballement du départ autour de l’arrivée d’Oscar Garcia s’est estompé. Ce qui me dérange le plus, c’est qu’on ne parvient toujours pas à solutionner le mal qui nous ronge depuis quelques années et que cette équipe stéphanoise a toujours autant de problèmes à profiter des faux pas de ses adversaires, a constaté Balbir. Face à Troyes, l’ASSE avait quand même une occasion en or de basculer sur le podium et n’en a pas profité. » Au lieu de ça, Sainté doit se contenter de la 7e place.