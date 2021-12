ASSE : Avantage Pascal Dupraz à Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain d'une prestation désastreuse à Reims, l'AS Saint-Étienne se cherche toujours un entraîneur afin de sauver la place des Verts en Ligue 1.

L’expérience de Julien Sablé sur le banc de l’ASSE va probablement tourner court, car si les dirigeants stéphanois avaient validé la présence de l’ancien adjoint de Claude Puel sur le banc lors du déplacement à Reims, ce qu’ils ont vu samedi soir à Delaune a probablement convaincu ces derniers que cette option était à oublier. Dans un match catastrophique de bout en bout, les Verts ont touché le fond, et restent à la dernière place du classement de Ligue 1 en attendant la suite de la 18e journée. Si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont laissé le soin au trio Soucasse-Perrin-Rustem de dénicher le nouvel entraîneur du club, les deux présidents doivent déjà tourner légalement la page Claude Puel, lequel est mis de côté, mais pas encore officiellement licencié par Saint-Étienne, ce qui cependant devrait être le cas en début de semaine. Une fois cela réglé, il faudra alors choisir « l’heureux » élu qui aura pour mission de sauver la place de Saint-Étienne en Ligue 1.

Dupraz devant Hantz dans la course à l'ASSE ?

De l’avis général, il y a une finale pour le poste d’entraîneur de l’ASSE et comme il y a une semaine elle oppose Pascal Dupraz à Frédéric Hantz. Malgré 40 candidatures, on retrouve les deux techniciens évoqués depuis des jours, lesquels ont l’avantage d’être libres et d’avoir accepté les conditions mises par Saint-Étienne, à savoir venir sans adjoint et à un salaire minimum légal avec une prime en cas de maintien. Si Hantz semblait avoir pris le dessus, au point même de faire douter Dupraz, L’Equipe annonce que l’ancien entraîneur limogé par Caen au printemps serait désormais le favori pour remplacer Claude Puel. Un choix qui ne fait pas l'unanimité chez les supporters, mais cela ne dérange pas les dirigeants stéphanois. Quoi qu'il en soit, la désignation de nouvel entraîneur devrait intervenir avant le match de Coupe de France le week-end prochain.