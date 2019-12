ASSE : Au secours, la défense de Sainté est terrifiante

Dans : ASSE.

Tandis que les Verts affrontent l’OGC Nice mercredi soir, l’équipe de Claude Puel a livré une performance décevante sur la pelouse de Rennes ce week-end (2-1).

Battus par des Bretons à l’envie bien supérieure, l’ASSE a surtout fait preuve d’un laxisme défensif inquiétant, que l’on n’avait encore pas aperçu depuis la prise de fonctions de Claude Puel. C’est d’ailleurs sur ce point que Denis Balbir a insisté sur son blog, publié sur But Football Club. Pour le journaliste, toujours très attentif aux performances de Saint-Etienne, la défense forézienne a tout simplement été effrayante face à Rennes, et va rapidement devoir se réveiller pour rebondir en Ligue 1.

« On a stigmatisé les difficultés offensives ces derniers temps mais défensivement ce n’est pas normal de prendre deux buts comme ça avec de telles fautes. Stéphane Ruffier a été abandonné sur le but de l’égalisation signé Raphinha. Les Verts ont également pris un but sur un marquage totalement lâche dans le temps additionnel du temps additionnel. C’est catastrophique. Je ne comprends pas cette faute de concentration. Pour moi, il ne faut pas se cacher derrière l’excuse du physique qui a lâché. Espérons que cela donne une leçon aux joueurs et que ça les porte à travailler leur rigueur et leur concentration défensive » a lâché Denis Balbir, très inquiet pour Saint-Etienne après cette défaite sur la pelouse des Rennais de Julien Stéphan, et alors qu’un calendrier corsé attend les Verts avec Saint-Etienne, Reims, Wolfsburg, Paris, Nîmes et Strasbourg au menu avant Noël.