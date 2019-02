ASSE : Accusé Stéphane Ruffier, levez vous !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Très souvent sauveur de l'AS Saint-Etienne ces dernières saisons, Stéphane Ruffier a apporté des dizaines de points à son club. Mais dimanche soir, face au Paris Saint-Germain, c'est sur une relance ratée du gardien de but des Verts, laquelle atterrissait sur la tête de Paredes, que le PSG a trouvé la faille. Et certains de faire remarquer que déjà contre Lyon, c'est sur un dégagement fébrile de Stéphane Ruffier que l'action menant au but à l'ultime seconde de Moussa Dembélé s'était déclenchée. Quoi qu'il en soit, Jean-Louis Gasset a rapidement tenu à remettre les pendules à l'heure concernant le dernier rempart de l'ASSE.

Car le coach de Saint-Etienne n'a rien à reprocher à Stéphane Ruffier sur le but de Kylian Mbappé. « C’est impossible de regretter d’avoir pris ce but à la suite de la relance de Stéphane. On est obligés dans des matches comme celui-ci, où l’équipe adverse a la maîtrise et vous étouffe, de perdre des ballons. Le jeu demande des fautes. Je n’ai aucun reproche à lui faire. Ruffier est l’un des meilleurs gardiens français, voilà mon avis », a fermement fait remarquer Jean-Louis Gasset, qui ne veut pas que l'on puisse ainsi s'attaquer à son gardien de but sur ce seul fait de jeu.