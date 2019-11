ASSE : 34 ans et toujours Vert, il refuse de parler retraite

Dans : ASSE.

Même s'il a l'essentiel de sa carrière de footballeur professionnel est derrière lui, Mathieu Debuchy refuse de penser à sa retraite sportive. Il estime pouvoir encore apporter beaucoup à l'AS Saint-Etienne.

Arrivé à l’AS Saint-Etienne lors du mercato hivernal 2018, Mathieu Debuchy pourrait rapidement franchir la barre des 300 matches joués en Ligue 1, lui qui a commencé à Lille il y a un peu plus de 16 ans. Mais même si à 34 ans, le défenseur des Verts pourrait commencer à penser à l’après-football, ce n’est clairement pas le cas. Se confiant sur ce sujet dans Le Progrès, celui qui est également passé par Newcastle, Arsenal et Bordeaux avoue que même s’il a des idées sur la suite de sa vie professionnelle, il ne se donne pas de limite.

Tant qu’il aimera le football, il continuera à jouer. « Mon après-carrière ? Je n’y ai pas encore trop pensé. Entraîner ? Honnêtement, le jour où je vais arrêter, je ne sais pas si ça va me manquer de ne plus être sur le terrain, au contact des joueurs. Pour l’instant, c’est vague. Je vais repousser ça le plus loin possible. Je n’ai pas de limites. Tant que mon cœur suit et que dans la tête, ça va aussi… Je prends toujours autant de plaisir. Ce sont des choses qui me font continuer le foot », explique Mathieu Debuchy, dont le contrat avec l’ASSE s’achèvera en juin 2021. De quoi lui laisser encore un peu de temps pour réfléchir, surtout si les dirigeants stéphanois lui proposent de prolonger sa route chez les Verts.