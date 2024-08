Un champion d’Europe arrive, Rennes ne vise que du lourd

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Ambitieux pendant ce mercato estival, Rennes va enregistrer la signature d’une quatrième recrue. Après l’accord trouvé avec l’Atalanta Bergame, le club breton s’apprête à accueillir le latéral droit néerlandais Hans Hateboer qui doit bientôt passer sa visite médicale.

Pour sa première période des transferts à Rennes, le directeur sportif Frederic Massara veut frapper fort. Le dirigeant italien nommé en juin dernier profite du soutien de l’actionnaire pour réaliser de jolis coups au mercato. Le prochain permettra à l’entraîneur Julien Stéphan d’intégrer Hans Hateboer à son effectif. Selon le quotidien régional Ouest-France, le club breton a trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame sur la base d’un transfert aux alentours de 3 millions d’euros.

Hateboer en approche

De son côté, le latéral droit de 30 ans, dont le contrat devait expirer en 2025, devrait débarquer en ce début de semaine afin de passer sa visite médicale et signer pour deux ans, plus une année supplémentaire en option. Le Stade Rennais va ainsi ajouter un élément expérimenté à son groupe. On parle d’un international néerlandais (13 sélections) qui porte le maillot de l’Atalanta Bergame depuis sept saisons et demie, soit un total de 245 matchs pour 12 buts et 21 passes décisives. Rappelons aussi que Hans Hateboer, moins utilisé la saison dernière, vient de remporter la Ligue Europa avec la Dea.

L’ancien joueur du FC Groningue va donc amener son vécu et compenser le départ de Guéla Doué à Strasbourg, pendant que Lorenz Assignon reste annoncé vers la sortie. Le latéral ou piston droit, également capable d’évoluer au milieu de terrain, deviendra la quatrième recrue de Rennes après les milieux Albert Gronbaek et Glen Kamara ainsi que le défenseur central Leo Ostigard. D’autres renforts sont encore attendus, la direction étant notamment en discussion pour le Brestois Pierre Lees-Melou et le défenseur central de Flamengo Fabricio Bruno.