Gerson à Rennes, le premier gros coup de Sampaoli

Tout juste nommé entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli se projette sur le prochain mercato hivernal. Le coach argentin veut renforcer son effectif avec des joueurs aguerris et cible Gerson, ex-milieu de l’OM.

Depuis quelques heures, Jorge Sampaoli est officiellement le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Le charismatique entraîneur argentin a du pain sur la planche pour redresser une équipe en crise, qui vivote à la 13e place du championnat, une position bien loin des ambitions du club breton. Julien Stéphan a fait les frais des mauvais résultats rennais et désormais, Jorge Sampaoli doit trouver les ressorts pour inverser la tendance. Une prise de conscience des joueurs en place est nécessaire, mais l’ex-coach de l’Olympique de Marseille compte aussi sur le mercato pour amorcer un nouvel élan.

Sampaoli cible Gerson et Fabricio Bruno

A en croire les informations de Globo Esporte au Brésil, un joueur est d’ores et déjà désigné comme la priorité absolue de Jorge Sampaoli au Stade Rennais. Il s’agit de Gerson, un joueur que le coach argentin connait bien pour l’avoir dirigé à l’Olympique de Marseille, où l’international brésilien de 27 ans a laissé de très bons souvenirs. Joueur à la patte gauche soyeuse et au physique imposant, celui qui compte 9 sélections avec le Brésil est aujourd’hui un joueur indiscutable à Flamengo et toujours appelé régulièrement avec la Seleçao.

Il ne sera donc pas facile pour Rennes de le faire venir et encore moins en janvier, mais le club breton sous l’impulsion de Jorge Sampaoli a bien l’intention de tenter sa chance. Un autre joueur de Flamengo est ciblé par le board rennais, Fabricio Bruno, défenseur central expérimenté de 28 ans au physique colossal (1m92). Deux pistes brésiliennes dont Jorge Sampaoli est à l'origine, lui qui veut faire venir des joueurs à son image à Rennes afin de redresser la situation. La question est maintenant de savoir quels seront les moyens mis à disposition par la famille Pinault pour le mercato hivernal, et si les joueurs ciblés seront emballés à l’idée de rejoindre un club de milieu de classement en Ligue 1. Ce n'est pas certain, malgré la présence de Jorge Sampaoli.