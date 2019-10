SRFC : Un môme de 16 ans dans les buts face à Cluj ?

Dans : Rennes, Europa League.

En crise de résultats ces dernières semaines, le Stade Rennais cherche du réconfort en Europa League.

Mais à deux jours du match à domicile contre Cluj, c’est l’inquiétude qui prédomine. Et pour cause, les Bretons doivent faire face à une pénurie de gardiens. Titulaire à Monaco dimanche après-midi, le n°2 Romain Salin s’est blessé et sera éloigné des terrains pour plusieurs semaines, à en croire les informations obtenues par Le Télégramme. Le portier de 35 ans palliait en Principauté la blessure du n°1 Edouard Mendy, victime d’une entorse ligamentaire début octobre et forfait lors des deux derniers matchs des Rouge et Noir.

Mercredi, à la veille du match Rennes-Cluj, Edouard Mendy effectuera un ultime test afin de savoir s’il peut tenir sa place. Si celui-ci est négatif, alors c’est le tout jeune Pépé Bonnet, 16 ans, qui débutera dans les cages du Stade Rennais. Pour rappel, le club breton ne compte qu’un point après deux journées (un match nul face au Celtic Glasgow et une défaite à la Lazio), et devra donc impérativement l’emporter devant son public pour croire encore en ses chances de qualification pour les seizièmes de finale de la compétition. Avec donc, peut-être, un môme de 16 ans dans les buts.