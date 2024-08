SRFC ‍: Stéphan viré et Piolo appelé, ça chauffe à Rennes

Dans : Rennes.

Potentiellement en quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Julien Stéphan, le Stade Rennais, par l’intermédiaire de son nouveau directeur sportif Frederic Massara, s’intéresse à Stefano Pioli.

En règle générale, quand un directeur sportif débarque dans un nouveau club, il aime bien façonner le secteur sportif à sa sauce en nommant un entraîneur en lequel il a toute confiance. Si ce changement n’a pas encore eu lieu à Rennes, malgré le départ de Florian Maurice et l’arrivée de Frederic Massara, un turnover pourrait bientôt intervenir sur le banc de touche du SRFC au cours des prochaines semaines. Sachant que la préparation du club breton ne se passe pas vraiment bien, avec notamment une lourde défaite 0-3 face à Guingamp mercredi, et alors que le bilan de Julien Stéphan depuis son retour au Roazhon Park en novembre 2023 est loin d’être reluisant compte tenu de la qualité de l’effectif rennais, Massara pense sérieusement à remplacer le coach français. Ne faisant pas l'unanimité chez ses dirigeants et même auprès de certains joueurs, Stéphan pourrait être remplacé par une pointure européenne : Stefano Pioli.

Frederic Massara pense à Stefano Pioli

En effet, selon les informations de Foot Mercato, Frederic Massara a coché le nom de l’ancien coach du Milan AC pour entraîner Rennes. Libre de tout contrat après avoir passé cinq saisons remplies de succès du côté de San Siro, le coach italien connaît parfaitement Massara pour avoir travaillé avec lui à Milan justement. Si les deux hommes s’entendent très bien, un autre argument pourrait faire la différence dans ce dossier : « L’agent du coach italien, Gabriele Giufrida, est aussi très impliqué dans le mercato rennais puisqu’il est à l’origine de l’arrivée d’Ostigard ». Des éléments qui pourraient faire avancer les discussions plus vite que prévu, si jamais Stéphan venait à perdre complètement le fil durant la fin de la préparation estivale ou sur le début de saison.