SRFC : Stéphan sur un siège éjectable, Laurent Blanc pisté ?

Dans : Rennes.

Suite à une période très compliquée, avec zéro victoire au compteur entre septembre et fin octobre, le Stade Rennais a retrouvé un certain allant ces dernières semaines.

Même si le club breton a piteusement été éliminé de l’Europa League, avec un seul petit point après cinq journées, Rennes a retrouvé le droit chemin en championnat. Avec quatre victoires lors des cinq dernières journées de Ligue 1, le SRFC s’est replacé aux portes du Top 5, à deux points du podium mais avec un match à moins. La situation rennaise est donc plutôt bonne. Mais ce n’est pas pour autant que Julien Stéphan dort sur ses deux oreilles. En effet, selon Foot Mercato, l’entraîneur de 39 ans « vit sans doute ses derniers moments avec le club breton ». En froid avec Olivier Létang depuis plusieurs mois, le fils de Guy Stéphan pourrait faire ses valises au cours des prochaines semaines, à condition que le président rennais lui trouve un successeur. Un cheminement qui serait en cours…

« Le président breton a sondé plusieurs entraîneurs ces dernières semaines. À commencer par Laurent Blanc qui était sa priorité. Un rendez-vous s’est même déroulé ces dernières semaines à Paris. L’ancien coach du PSG était, à ce stade de la saison, le grand favori pour le poste. Les deux hommes entretiennent une excellente relation depuis leur passage au PSG entre 2013 et 2016. Mais le contact s’est sacrément refroidi ces derniers jours d’autant qu’Olivier Létang a également sondé un autre entraîneur, français lui aussi, et qui a déjà entraîné en Ligue 1 », écrit le média français, qui estime donc que les jours de Stéphan sont comptés à Rennes. Pas sûr que les supporters bretons soient ravis de cette nouvelle, alors que ce coach a ramené du bonheur au SRFC, avec une Coupe de France et un incroyable parcours en Coupe d’Europe la saison dernière.