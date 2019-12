SRFC : Stéphan explique comment Rennes a désossé l'OL

Dans : Rennes.

Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, après la victoire contre l’Olympique Lyonnais (1-0) : « Je pense que la victoire est logique au vu des occasions que nous nous sommes créées, mais également sur le plan collectif. Le succès est venu tard mais logiquement. C'est notre cinquième victoire toutes compétitions confondues, la quatrième en Championnat et cela nous permet d'accumuler de la confiance. Ce que nous avons montré est intéressant, nous avons cherché à presser haut les Lyonnais et nous nous sommes bien replacés. Nous avons concédé peu d'occasions. Nous souhaitions reproduire des choses intéressantes avec le ballon. Dans la profondeur, nous pouvions exploiter des choses. Je regrette que nous n'ayons pas eu plus d'efficacité car nous aurions pu marquer des buts supplémentaires ».