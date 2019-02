SRFC : Sa fin de contrat approche, Létang supplie déjà Ben Arfa

Dans : Rennes, Mercato.

Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Europa League, le Stade Rennais peut notamment remercier Hatem Ben Arfa (31 ans).

A la fois inspiré et impliqué sur le terrain du Betis Séville (1-3), le milieu offensif a livré une excellente prestation lors du seizième retour jeudi. Le genre de performances qui pourraient de nouveau attirer de nombreux admirateurs sur le marché des transferts. D’autant que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui s’était engagé pour une saison (plus une en option) l'été dernier, sera libre en juin prochain. C’est donc le moment pour Olivier Létang de mettre en avant la progression du club breton.

« Si Ben Arfa va rester ? Aujourd’hui, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le confirmer. Je ne vais pas tenir des paroles en l’air, a répondu le président rennais à RMC. Aujourd’hui, Hatem s’épanouit dans le club, il a une évolution très positive. Le club est en train de grandir avec beaucoup d’humilité. C’est quelque chose qui est important et qui ne laisse pas insensible. L’image du Stade Rennais est en train de changer. C’est positif. On fera le point un peu plus tard avec Hatem pour parler de la saison prochaine. » Les résultats des Rouge et Noir en fin d'exercice influenceront sûrement la décision de Ben Arfa.