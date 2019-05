SRFC : Rennes tranche entre Ben Arfa et Stéphan, le résultat va surprendre

Dans : Rennes, Ligue 1.

Décidément, Hatem Ben Arfa (32 ans) parvient à s’attirer des problèmes partout où il passe.

Cette fois, le milieu offensif fait parler de lui au Stade Rennais, dont il a critiqué le jeu et le manque d’ambition. Autant dire que ses propos ont vexé son entraîneur Julien Stéphan, également agacé par l’absence de réaction de ses supérieurs. A tel point que le technicien a menacé de partir. Résultat, son avertissement a fait bondir le président Olivier Létang qui s’est empressé de soutenir… son coach !

« J'ai sans doute commis une erreur en ne prenant pas la parole plus rapidement, a reconnu le dirigeant dans un entretien accordé à Ouest-France. (...) Je n'envisage pas un autre entraîneur que Julien au Stade Rennais la saison prochaine. C'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à collaborer, à travailler. Il a fait un travail fantastique et je souhaite construire avec lui dans la durée. Ma position est très claire. »

La mise au point de Létang

Autrement dit, Ben Arfa passe après Stéphan. « Il n'y a pas de joueur, ni aujourd'hui ni dans le futur, qui sera plus important que le club, l'équipe et l'entraîneur, a poursuivi Létang. L'entraîneur, on doit lui donner de la force. Je veux lui donner de la force. C'est un métier difficile. Donc il ne doit pas y avoir l'espace d'une feuille de papier entre le président et l'entraîneur. » Ecarté pour le match à Strasbourg ce samedi, l’ancien Marseillais ne devrait plus rejouer avant son probable départ en fin de contrat cet été.