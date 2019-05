SRFC : Ben Arfa provoque un clash en interne, Stéphan menace de partir

Dans : Rennes, Ligue 1.

Frustré après le match nul contre Guingamp (1-1) dimanche dernier, Hatem Ben Arfa s’était lâché dans ses déclarations.

Le milieu offensif s’est dit déçu par le jeu et l’ambition du Stade Rennais, à tel point qu’il envisage clairement de partir cet été. Autant dire que ses critiques ont fait du bruit en interne, notamment dans le vestiaire où beaucoup ne partagent pas son avis et préfèrent soutenir Julien Stéphan. Une situation qui agace l’entraîneur breton, pas tendre envers Ben Arfa en conférence de presse.

« Il est libre de penser ce qu’il veut, même si je remarque qu’à plusieurs reprises, ces dernières semaines, il a dit tout le contraire, a réagi le technicien. Mais bon, ce sont des propos qui peuvent diviser un vestiaire et qui ne sont pas sans conséquences parce qu’ils ne sont pas partagés par les joueurs. Et moi, je suis là pour défendre l’équilibre collectif et l’unité collective. C’est ça, le plus important. Et donc je regrette que ça mette à mal l’unité collective. »

Stéphan ne comprend pas la direction

L’autre problème pour l'entraîneur, c’est que la direction n’a pas jugé nécessaire de recadrer Ben Arfa. « En tout cas, ça m’interpelle parce qu’encore une fois, ça met l’unité collective à mal, et moi je mets l’unité collective par dessus tout. Ça m’interpelle et je m’interroge, a confié Stéphan, indécis sur son avenir. Il faudra discuter. Pour mener à bien un projet, il faut être sûr de pouvoir le porter de manière efficace, donc voilà, il faudra discuter. » Selon Euro United, le coach rennais aurait déjà été proposé à plusieurs pensionnaires de Ligue 1.