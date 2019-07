SRFC : Rennes prend un râteau inattendu à 8 ME

Dans : Rennes, Mercato, SCO.

Avec cinq buts et neufs passes décisives en 37 matchs toutes compétitions la saison dernière, Flavien Tait est logiquement un joueur très courtisé cet été.

En effet, le milieu de terrain d’Angers figure dans les radars de Lyon et de Marseille, mais surtout du Stade Rennais. Le club breton est de loin le club le plus entreprenant dans ce dossier et selon les informations de RMC Sport, Olivier Létang est concrètement passé à l’action ce mardi. Mais surprise, son offre de 8 ME a été refusée par le SCO.

« Selon nos informations, le club dirigé par Olivier Létang a fait une offre avoisinant les 8 millions d'euros. Une proposition refusée par Angers, qui souhaite récupérer une indemnité un peu plus élevée. Par ailleurs, le joueur n'a pas encore trouvé d'accord avec le club rennais. Il voit néanmoins le projet breton d'un bon œil » indique le média. Une information surprenante, qui signifie que le SCO se montre très gourmand avec son joueur de 26 ans. Reste à voir si Rennes, peut-être échaudé par ce refus, reviendra à la charge pour Flavien Tait.