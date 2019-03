SRFC : Rennes a une grosse qualité, Stéphan la révèle

Dans : Rennes, Ligue 1.

Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, après la victoire contre Caen (3-1) : « C'est une belle semaine. On a eu quelques difficultés à rentrer dans le match, on a manqué de dynamisme dans nos courses, dans la circulation du ballon, c'était un petit peu lent au départ. Au regard de la débauche d'énergie de jeudi soir face à Arsenal, ce n'est pas une grande surprise. Caen a profité d'une situation de transition pour marquer un joli but et à partir de là, on a pris l'ascendant, on l'a amené à la rupture. On a profité après intelligemment de la supériorité numérique en insistant dans l'expression collective. Ça ressemble au match de jeudi, ça veut surtout dire que l'équipe est capable, en supériorité numérique, d'imposer son jeu, de ne rien donner à l'adversaire et, avec du temps, de la patience, de la lucidité, d'enfoncer le clou quand il faut ».