SRFC : Recadrer ses joueurs après Arsenal, Stéphan n'a pas osé

Dans : Rennes, Ligue 1.

Deux jours après l’exploit contre Arsenal (3-1) en Europa League, le Stade Rennais a encore du mal à descendre de son nuage.

Il faut dire que les Rouge et Noir, tombeurs du Betis Séville au tour précédent, ont frappé encore plus fort en s’offrant les Gunners en huitièmes de finale aller. La confrontation est loin d’être terminée, mais le club breton a quand même de quoi se réjouir. La preuve, Julien Stéphan a laissé son groupe dans l’euphorie jusqu’au lendemain. Mais à la veille du match de Ligue 1 face au barragiste Caen dimanche (17h), la récréation est terminée.

« On a savouré, hier (vendredi), le moment et le match. On a savouré parce que je pense que c’est important de savourer et de profiter un petit peu, a confié l’entraîneur rennais. Mais à partir d’aujourd’hui, on doit se projeter dans la rencontre de demain et le match de Caen parce que c’est une rencontre importante, qui peut nous permettre de nous rapprocher du haut du classement et on veut surtout maintenir une dynamique de résultat et de performance. Caen joue sa survie en Ligue 1, on sait qu’on aura un combat à livrer, à nous de nous préparer en conséquence. » Dixième de L1, Rennes n’a plus le droit à l’erreur dans la course à l’Europe.