SRFC : Létang pique une colère, Ben Arfa ne fait rien pour le calmer…

Dans : Rennes, PSG, Coupe de France.

Battu à Dijon (3-2) vendredi, le Stade Rennais a enchaîné un sixième match sans victoire en championnat.

Avec une telle série, l’actuel 11e de Ligue 1 peut faire une croix sur les places européennes. De quoi provoquer la colère d’Olivier Létang ! Le président a en effet « tiré la sonnette d’alarme » et jugé « inadmissible » la déconcentration de son équipe focalisée sur la finale de la Coupe de France samedi prochain. Mais avec le niveau des Rouge et Noir en ce moment, « le PSG ne risque absolument rien dans cette finale », a lâché le dirigeant « furieux ».

Autant dire que la réaction d’Hatem Ben Arfa n’arrangera rien. Toujours en zone mixte, le milieu offensif a d’abord reconnu un manque d’implication. « Depuis qu’on est en finale, on a des mauvais résultats. Inconsciemment, ça doit jouer, a avoué l’ancien Lyonnais. On va retenir le positif. Il faut vraiment qu’on se projette et qu’on oublie le négatif qu’il y a eu aujourd’hui. On reste uni pour aller chercher la Coupe au Stade de France. »

Ben Arfa n’est pas inquiet

« On sait qu’on est capable de faire de belles choses. On a de très bons joueurs, on l’a prouvé dans les matchs d’Europa League, contre de très grosses équipes en Ligue 1 à l’extérieur. On a la capacité d’aller chercher cette coupe, a estimé Ben Arfa. Mais il faut qu’on reste uni, conquérant. Le plus important dans une Coupe, c’est de rester uni. Il faut être très positif pour cette finale. Il faut vite évacuer cette défaite de nos têtes. » Autrement dit, pas la peine de paniquer comme le président…