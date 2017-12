SRFC : Lamouchi envoie un tacle bien placé à Garcia et l’OM

Dans : Rennes, PSG, OM.

Dans un match très mouvementé cette semaine en Coupe de la Ligue, le Stade Rennais s’est qualifié aux tirs au but face à Marseille. Une rencontre qui a donné lieu à quelques polémiques, et notamment un but refusé par Kostas Mitroglou sur un hors-jeu qui n’y était pas. De quoi inspirer cette phrase de Rudi Garcia : « On est éliminé d’un match qu’on a gagné ». Si l’entraineur olympien s’est pas mal fait tourner en dérision sur les réseaux sociaux, cette sortie a eu le don d’inspirer Sabri Lamouchi après la défaite de son équipe face au PSG. Si l’entraineur rennais avait quelques reproches à faire à l’arbitre de la rencontre face à Paris, il a préféré reconnaître l’évidence, avec une référence en mode pince-sans-rire à son homologue marseillais.

« Vous tombez sur un mauvais client, je vais tout simplement vous dire qu’on n’a pas gagné un match qu’on a réellement perdu », a lancé l’ancien international français, pour qui une défaite reste une défaite, peu importe le scénario du match.