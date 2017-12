SRFC : Lamouchi a presque honte de priver Metz d'une victoire

Dans : Rennes, Ligue 1.

Sabri Lamouchi (entraîneur du Stade Rennais après le nul arraché à Metz) : « Je pense à ces malheureux Messins qui auraient mérité de prendre plus qu'un point. Notre prestation était trop insuffisante pour espérer mieux. Je ne suis absolument pas satisfait du contenu. On n'a pas réussi à faire trois passes d'affilée, on a commis trop d'erreurs. C'était très compliqué, on aurait pu avoir un score beaucoup plus lourd à la pause. C'est un point contre le cours du jeu mais je le prends.»