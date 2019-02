SRFC : Hatem Ben Arfa ejecté du groupe, l'explication tombe

Dans : Rennes, Ligue 1.

Absent du groupe face à Marseille à la surprise générale, Hatem Ben Arfa a fait les frais de son comportement à l'occasion de la mise au vert précédant le match.

Une décision venue de la part du staff technique après un problème rencontré sur lequel Julien Stéphan n’a bien évidemment pas voulu s’étendre longuement. L’entraineur rennais a tout de même donné les raisons de cette absence, liée au grand coup de fatigue du joueur après le match énorme livré à Séville et le retour tardif. Il a ensuite zappé le rendez-vous du groupe, sans passer à travers les mailles du filet pour autant.

« Il n’y a pas de quoi en faire une affaire d’état. C’est très simple. Il ne s’est pas présenté à la mise au vert samedi soir, il était épuisé et j’ai donc décidé de ne pas le convoquer. Je l’ai eu au téléphone, il s’est excusé et cela va rentrer dans l’ordre très rapidement. Mais je ne pouvais pas le prendre pour ce week-end par rapport aux règles de vie et par rapport au groupe », a livré Julien Stéphan sur bein SPORTS. Il est vrai que les autres joueurs du club breton ont aussi réalisé de grandes choses en Andalousie, mais n’ont pas pour autant zappé la mise au vert avant ce match contre Marseille.