SRFC : Gabriel Heinze successeur de Gourcuff à Rennes ?

Dans : Rennes, OM, PSG.

Au lendemain de l'annonce de la démission de René Ruello de son poste de président du Stade Rennais, et après les propos de Christian Gourcuff qui a confié son écoeurement devant ce départ du patron du club breton et son remplacement par Olivier Létang, la rumeur d'un rapide changement sur le banc rennais circule intensément. Ce samedi, un nom revient en effet de plus en plus du côté du Roazhon Park pour éventuellement prendre la place de Christian Gourcuff.

L'Equipe affirme que Gabriel Heinze, l'ancien joueur argentin du PSG et de l'OM, est la priorité numéro 1 d'Olivier Létang, lequel aurait déjà échangé avec Heinze sur ce sujet. Reparti en Argentine en 2012, Gabriel Heinze était la saison passée le coach de l'Argentinos Juniors, un club de Buenos Aires. Le quotidien sportif précise qu'en cas d'accord avec le Stade Rennais, Heinze pourrait débarquer avec deux préparateurs physiques et un spécialiste de la vidéo.