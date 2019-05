SRFC : Dugarry découpe l'imbuvable Ben Arfa en rondelles !

Dans : Rennes, Ligue 1.

« On n’est pas ambitieux, on est peureux… Ces matchs me donnent des indications pour mon avenir, notre niveau jeu est limité ». Après le match nul de Rennes contre Guingamp dimanche après-midi (1-1), Hatem Ben Arfa surprenait tout le monde devant les médias, en fracassant publiquement son entraîneur Julien Stéphan. Des déclarations qui ne manquent pas de faire réagir, et qui a notamment provoqué l’immense colère de Christophe Dugarry sur RMC.

« On le rappelle… tous les clubs où il est passé, ça s’est mal terminé ! Il est 30e buteur de Ligue 1 (7 buts) et 79e passeur (2 passes), s'il fait un bon match de temps en temps c’est un miracle. Si Rennes n’est pas bon depuis la finale, même un peu avant, c’est aussi à cause de lui ! Des abrutis ont mis ce mecs-là dans les quatre meilleurs joueurs ! Ça résume parfaitement le football actuel. C’est incroyable. Les joueurs n’en peuvent plus de lui, j’ai mes infos ! Il ne fait que marcher, jouer, arrêter, il se prend pour un autre. C’est surréaliste, il est imbuvable » a lâché un Christophe Dugarry bien décidé à se payer Hatem Ben Arfa. C’est chose faite désormais…