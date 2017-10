SRFC : Christian Gourcuff est fier de ses jeunes

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff, entraîneur du Stade Rennais, après la victoire au MHSC (1-0) : « On a eu la maîtrise du ballon en première mi-temps, mais on a manqué de percussion et de profondeur, notamment en raison des absences. Jusqu’au but, on a fait un match très intéressant. Ensuite, il a fallu lutter pour conserver ce score, mais je suis très content de ce succès. On avait beaucoup de jeunes ce soir, ils travaillent, ils s’affirment et c’est tant mieux. C’est une très belle performance de gagner ici ce soir ».