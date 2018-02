SRFC : Ça se bastonne à l'entraînement du Stade Rennais !

Dans : Rennes, Ligue 1.

La situation sportive est plutôt bonne du côté du Stade Rennais, qui vient de prendre quatre points lors des deux derniers matchs face à Lyon et Caen. Néanmoins, une altercation entre Mehdi Zeffane et Thomas Brandon est venue perturber l’entraînement de Sabri Lamouchi, ce mardi après-midi. Selon les informations rapportées par le quotidien Ouest-France, l’ancien Lyonnais s’en est d’abord pris de manière verbale à l’Espagnol. Par la suite, les deux hommes se sont attrapés avant de se bousculer et de « s’agiter ». Logiquement, le coach breton a renvoyé les deux hommes aux vestiaires. Ils devraient être sanctionnés par Sabri Lamouchi, et snobés du groupe de Rennes pour la réception de Troyes samedi lors de la 27e journée. Qui a dit que l’atmosphère était toujours calme et détendue à Rennes ?