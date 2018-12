SRFC : Ben Arfa s'embrouille, c'est bon signe balance Lamouchi

Dans : Rennes, Ligue 1.

Questionné sur la dispute ayant eu lieu entre Hatem Ben Arfa et Benjamin Bourigeaud au Stade Rennais, Sabri Lamouchi a vu le verre à moitié plein.

« Ben Arfa vs Bourigeaud ? Il n'y a absolument pas de tension, Hatem est un compétiteur au sein d'un groupe solidaire et il a envie de porter Rennes le plus haut possible ». Jeudi, après la victoire à Jablonec en Europa League (1-0), Sabri Lamouchi calmait les esprits malsains autour de Rennes. Deux jours auparavant, Hatem Ben Arfa et Benjamin Bourigeaud s'étaient disputés lors d'une grosse altercation à l'entraînement. Un acte qui arrive parfois au cours d'une saison, qui plus est délicate avec des résultats mitigés, le SRFC étant quatorzième de Ligue 1.

Autant dire que le coach rennais préfère une nouvelle fois voir le positif suite à cet épisode. « J'y vois un groupe qui vit. Je veux justement qu'il y ait ce genre de tension, que ceux qui ne jouent pas soient déçus de ne pas jouer, que ceux qui sortent veuillent jouer plus, ça montre qu'on est dans le vrai », a lancé, en conférence de presse, Lamouchi, qui minimise donc ce problème. Si HBA est absent pour cause de maladie, Bourigeaud, lui, aura à cœur de prouver que cette dispute lui a été bénéfique ce dimanche après-midi lors du match contre Strasbourg.