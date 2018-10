SRFC : Ben Arfa est un flemmard, l'attaque terrible de Sagnol

Dans : Rennes, Ligue 1, Europa League.

Alors qu'il peine actuellement à retrouver son meilleur niveau au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa doit essuyer les violentes critiques de Willy Sagnol.

Le 2 septembre dernier, Hatem Ben Arfa a été présenté comme la recrue star du mercato estival de Rennes. À juste titre puisque le joueur de 31 ans dispose d'une renommée internationale, mais l'attaquant sortait tout de même d'une saison blanche au PSG. Ce qui ne l'a pas empêché de faire un bon départ en Bretagne, vu que HBA a donné la victoire à son équipe lors de son premier match en Europa League contre Jablonec avec un but sur penalty dans le temps additionnel (2-1). Sauf que depuis, Ben Arfa est clairement dans le dur. S'il a réalisé une bonne prestation à Monaco (2-1), avec un but et une passe décisive, l'ancien Niçois n'a pas permis à sa formation de relever la tête, que ce soit en L1, avec un penalty manqué contre l'ASSE dimanche dernier (1-1), et une triste entrée en jeu contre Kiev en C3 jeudi (1-2). De quoi pousser Willy Sagnol à bout.

« Quand on parle de Rennes, on parle toujours des mêmes joueurs... Car ils sont les symboles de ce qui ne va pas. Ben Arfa, on est fin octobre, il n'est toujours pas prêt ! Pourquoi il ne joue pas les gros matchs ? Pourquoi il ne peut pas enchaîner les matchs ? Aujourd’hui, on accepte certaines choses... Un grand quotidien français avait fait sa UNE avec Ben Arfa un matin parce qu'il avait marqué un but sur penalty. Donc on est en train d'expliquer à tous les gamins qui sont dans les centres de formation, qui ont 15-16 ans, et à qui on dit de travailler dur pour y arriver, que l'exemple, c'est un mec qui ne bosse pas... C'est un peu le monde à l'envers. C'est un problème profond, de mentalité et de culture », a lancé, sur RMC, le consultant, qui estime donc que Ben Arfa ne met pas tout en oeuvre pour revenir à son meilleur niveau.