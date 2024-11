SRFC ‍: Arrivée avancée, Sampaoli débarque pour Toulouse

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Probable futur entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli devrait s’engager en début de semaine prochaine. Son arrivée en Bretagne n’était pas prévue ce week-end. Mais l’entraîneur argentin a chamboulé son agenda pour arriver plus tôt que prévu. Sa présence dans les tribunes pour le match face à Toulouse dimanche n’est pas à exclure.

Sauf revirement de situation, Jorge Sampaoli sera bien le prochain entraîneur du Stade Rennais. L’Argentin va sûrement succéder à Julien Stéphan dont la mise à pied a été officialisée jeudi. Etant donné le timing, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille n’aura pas le temps de prendre les commandes avant la réception de Toulouse dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1.

Sampaoli présent dès dimanche

Sa signature officielle ne devrait intervenir qu’en début de semaine prochaine, le temps pour lui de débarquer en provenance du Brésil. Mais il faut croire que Jorge Sampaoli a hâte de découvrir son futur club. Selon le journaliste du Parisien Benjamin Quarez, le technicien va finalement atterrir en Bretagne plus tôt que prévu. Le disciple de Marcelo Bielsa prévoit de prendre un avion dans la nuit de ce samedi à dimanche. Cet agenda chamboulé pourrait lui permettre de s’installer en tribune du Roazhon Park pour assister au match contre le Téfécé dimanche à 17 heures.

Qui a appelé Samir Nasri ? Rennes en plein mystère https://t.co/lCuOA0OdCS — Foot01.com (@Foot01_com) November 8, 2024

Autant dire que les caméras seraient particulièrement attirées par l'Argentin et par ses réactions devant les actions de sa nouvelle équipe. Rappelons qu’avant sa nomination, c’est le coach de la réserve Sébastien Tambouret qui dirigera les Rouge et Noir, avec l’aide de son adjoint Pierre-Alexandre Lelièvre et du directeur du centre de formation Denis Arnaud. Tout ce petit monde laissera ensuite la place à un nouveau staff dans lequel on pourrait retrouver Samir Nasri. Même si l’on ignore qui est l’auteur du coup de fil, le consultant de Canal+ a bien été contacté pour épauler Jorge Sampaoli à Rennes.