SRFC : Après Létang, le sniper Stéphan fait sauter Armand

Dans : Rennes.

Quelques mois après le départ de l’ancien président Olivier Létang, le Stade Rennais devrait bientôt annoncer celui du coordinateur sportif Sylvain Armand, lui aussi victime de tensions avec l’entraîneur Julian Stéphan.

Le Stade Rennais fait le ménage au sein de sa direction. En février dernier, le club breton s’était séparé de son président Olivier Létang, notamment en raisons de ses mauvaises relations avec l’entraîneur Julien Stéphan, très apprécié en interne. La preuve, le technicien a de nouveau été privilégié au détriment d’un autre dirigeant. En effet, le coordinateur sportif Sylvain Armand a appris sa mise à l’écart mercredi lors d’un entretien avec Nicolas Holveck. « Sylvain Armand n’a pas été licencié, a expliqué l’actuel président au quotidien Ouest-France. On réfléchit à comment organiser au mieux l’organigramme sportif, avec l’arrivée de Florian (Maurice) début juillet. »

Si la venue du nouveau directeur technique a peut-être influencé la décision du Stade Rennais, nul doute que l’épisode de septembre dernier a également pesé dans la balance. A ce moment, les Rouge et Noir n’étaient pas au meilleur de leur forme, d’où la sortie de Sylvain Armand. « Nous sommes sereins, mais on ne va pas pouvoir se cacher et se trouver des excuses en permanence », avait lâché l’ancien défenseur, dans une déclaration qui avait vexé le coach Stéphan. D’ailleurs, ce dernier ne s’était pas gêné pour s’avouer « fragilisé » par cette sortie médiatique. Ce n’est sûrement pas un hasard si, quelques mois plus tard, un nouvel obstacle est écarté de son chemin.