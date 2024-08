Rennes ‍: Un crack colombien signe, Massara ne s'arrêtera pas là

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais veut afficher de belles ambitions la saison prochaine en Ligue 1. Pour ce faire, le club breton souhaite se renforcer grandement avant la fin du marché des transferts estival.

A Rennes, les fans et observateurs attendent encore pas mal de mouvements d'ici la fin du mois d'août. Récemment arrivé au club, Frédéric Massara ne manque pas de pression sur ses épaules pour mener à bien ses projets. L'Italien a néanmoins pas mal de pistes en tête pour les prochains jours. Le Stade Rennais va devoir encore se montrer un peu patient, car les profils qui devraient débarquer sont décrits comme intéressants et prometteurs. C'est en tout cas ce que croit savoir Ouest France.

Le Stade Rennais prépare un final de folie sur le marché des transferts ?

Ces dernières heures, le média français indique en effet que le Stade Rennais est plus que jamais au travail pour boucler des deals. D'ailleurs, une arrivée est très proche avec la signature de Carlos Andres Gomez (21 ans). L'ailier droit, international colombien, est motivé à l'idée de rejoindre la Bretagne. Son club, Salt Lake City, pensionnaire de MLS, va d'après Fabrizio Romano, accepter un deal avec le Stade Rennais contre un chèque de près de 10 millions d'euros plus 3 millions de frais supplémentaires et une clause de revente à hauteur de 15 %. En plus de Carlos Andres Gomez, les Bretons vont aussi tout tenter dans d'autres dossiers. « Le SRFC, qui a mis plusieurs fers au feu, attend des conclusions sur plusieurs pistes », note Ouest France. De quoi rassurer les amoureux du club, inquiets après les gros départs de cet été. Le dernier en date, sauf rebondissement, celui de Désiré Doué au PSG, qui devrait néanmoins rapporter près de 50 millions d'euros à la direction du Stade Rennais.