Rennes : Stephan dément avoir voulu la peau de Létang

Dans : Rennes.

L'entraîneur du Stade Rennais a montré son agacement ce lundi lorsque le cas d'Olivier Létang a été abordé. Julien Stéphan ne veut pas qu'on puisse croire qu'il fait la pluie et le beau temps.

Depuis l’annonce surprise du départ forcé d’Olivier Létang de son poste de président du Stade Rennais, Julien Stéphan est au cœur de la tempête. Car certains estiment que c’est lui qui a demandé la tête de son patron, et que la famille Pinault lui a donné raison. Avant le quart de finale de Coupe de France face à Belfort, l’entraîneur de Rennes est revenu sur toutes ces rumeurs et a clairement fait comprendre qu’il n’avait pas plus de pouvoir que cela au sein du club breton quoi qu’on dise.

Et Julien Stéphan a été très clair sur ce sujet. « Je ne veux surtout pas qu’on me prête plus de pouvoir que j’en ai, je suis entraîneur pas plus. C’est déjà beaucoup. C’est une mission périlleuse mais palpitante. Je veux rester focalisé là-dessus (...) Je lis et on me rapporte des choses qui sont complètement fausses et qui me dérangent un peu. Ce n’est pas très grave mais je ne veux pas que ça dépasse les bornes. On a un actionnaire puissant qui porte le club depuis 20 ans, qui prend des décisions. Le président est sous la responsabilité de l’actionnaire. L’entraîneur est sous la responsabilité du président et de l’actionnaire. On suit la ligne directrice de l’actionnaire. Je m’occupe de l’équipe, du secteur pro et c’est déjà bien suffisant comme ça », a clairement fait savoir le technicien histoire du Stade Rennais, qui ne souhaite pas endosser le rôle du méchant suite au limogeage d’Olivier Létang.