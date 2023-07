Rennes s’attaque à un cadre de Mourinho

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

D’accord avec Chelsea pour le gros transfert du jeune Lesley Ugochukwu, le Stade Rennais va tenter de compenser ce départ avec l’arrivée d’un joueur expérimenté. Le club breton s’intéresse notamment au milieu de la Roma Nemanja Matic.

En ce qui concerne les formations de Ligue 1, le Stade Rennais fait partie des principaux animateurs du mercato estival. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir les Rouge et Noir annoncer les signatures de Ludovic Blas et de l’ex-Lorientais Enzo Le Fée. Et ce ne sont pas les seuls mouvements à prévoir dans l’entrejeu de Bruno Genesio. Ce samedi, un accord avec Chelsea a été révélé pour le transfert de Lesley Ugochukwu.

Rennes pense à Matic

Le milieu de 19 ans devrait rapporter près de 30 millions d’euros à son club formateur, qui ne ciblera pas le même profil pour le remplacer. Rennes va plutôt tenter d’attirer un élément expérimenté comme Nemanja Matic. D’après le site de L’Equipe, le pensionnaire du Roazhon Park a coché le nom du milieu de la Roma dont le contrat, qui contient une année supplémentaire en option, expire en 2024.

Reste à savoir si l’entraîneur José Mourinho accepterait de libérer le joueur qu’il avait déjà côtoyé à Chelsea et à Manchester United. En tout cas, le Serbe ne serait pas la priorité de Rennes à l’heure actuelle. Nos confrères ajoutent que le club breton s’active pour Tiémoué Bakayoko (28 ans). Le Stade Rennais se serait déjà positionné pour le milieu laissé libre par Chelsea.

Ce serait l’occasion pour l’international français de retrouver son club formateur, et d’enfin relancer sa carrière après plusieurs prêts peu convaincants. A noter que Rennes a de la concurrence sur ce dossier. Il y a quelques jours, Le 10 Sport annonçait également Tiémoué Bakayoko dans le viseur de l’Olympique Lyonnais qui, contrairement aux Rennais, ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine.