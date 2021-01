Rennes : Niang à la relance en Arabie Saoudite ?

Dans : Rennes.

Courtisé par l’Olympique de Marseille et Saint-Etienne cet été, Mbaye Niang a également eu des touches au Qatar.

L’attaquant sénégalais est finalement resté au Stade Rennais, mais son avenir pourrait s’écrire très loin de la Bretagne lors du mercato hivernal. Et pour cause, selon les informations obtenues par Foot Mercato, l’ancien buteur du Stade Malherbe de Caen et de Montpellier a de nouvelles touches avec des clubs exotiques. Après l’intérêt d’Al-Duhail au Qatar, c’est un club d’Arabie Saoudite qui courtise avec assiduité Mbaye Niang, à savoir Al-Shabab. Pour l’heure, aucun détail n’a filtré au sujet d’une éventuelle proposition du club saoudien au Sénégalais, mais cet intérêt sera à suivre de près en cette fin de mercato hivernal…