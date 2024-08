Rennes n'en revient pas, la Juventus fonce sur Kalimuendo

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Après avoir perdu Martin Terrier, le Stade Rennais pourrait voir partir un autre attaquant en la personne d’Arnaud Kalimuendo. Tout fraichement médaillé d’argent aux JO, il suscite l’intérêt de la Juventus Turin.

Auteur d’une belle saison en 2023-2024 au Stade Rennais avec 15 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Arnaud Kalimuendo a une belle cote sur le marché des transferts. Au début du mercato, le natif de Suresnes était dans le viseur de plusieurs clubs de Bundesliga. Le Borussia Dortmund a songé à lui mais c’est Stuttgart qui s'est fait le plus pressant pour accueillir l’international espoirs français afin de compenser le départ de Serhou Guirassy. Cette destination n’a cependant pas emballé le joueur, qui a fait le choix de rester à Rennes… tout du moins pour l’instant. De retour des Jeux Olympiques, Arnaud Kalimuendo pourrait vivre une dernière semaine de mercato plus agitée que prévu.

Et pour cause, le média italien Il Mattino surprend tout le monde ce vendredi en dévoilant que la Juventus Turin est très intéressée par l’opportunité de recruter Kalimuendo dans le money-time du mercato. Cette piste a été initiée au sein de la Vieille Dame par un certain Thiago Motta, qui a entraîné Arnaud Kalimuendo lorsqu’il était le coach des jeunes au PSG. L’entraîneur de la Juve apprécie énormément le profil de l’actuel buteur du Stade Rennais et aimerait en faire un joueur de complément au sein de son effectif. Cette perspective ne laissera pas insensible l’ancien Lensois, qui s’imagine peut-être déjà avec le maillot noir et blanc de la Juventus Turin sur le dos.

La prudence reste de mise sur ce dossier car selon le média transalpin, le club turinois doit d’abord vendre un attaquant -sans doute Milik- avant de pouvoir concrétiser son intérêt pour Kalimuendo avec une offre. Mais ce dossier totalement inattendu pourrait bien bouleverser les plans du Stade Rennais à quelques jours de la clôture du marché des transferts.